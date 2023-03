Juan José Olivares

Periódico La Jornada

Jueves 9 de marzo de 2023, p. 7

En 2022, la cantante Sasha Sökol denunció mediáticamente a Luis de Llano, a quien acusó de abuso sexual. Ayer, Día Internacional de la Mujer, volvió a cargar contra el productor: Hoy se cumple un año de haber aceptado públicamente la relación asimétrica y abusiva que viví cuando era niña. El daño que me causó me acompaña ahora como mujer .

El caso Sökol-De Llano ha sido un culebrón basado en un guion que toda sociedad mexicana conoce pero que ha normalizado. Desde que hizo sus primeras denuncias a través del juzgado de las redes sociales, Sasha insiste en señalar la impunidad y en la normalización del abuso hacia las mujeres.

Hace poco más de un mes, durante una entrevista de banqueta con medios, Sökol se refirió a los comentarios de Luis de Llano, quien en octubre pasado aseguró que él no se arrepentía de nada. Ni de mi carrera ni de nada; estoy orgulloso de mi nombre .

Qué se puede esperar de una persona que encama a una niña de 14 años... no tengo nada más qué decir , le reviró la cantante a los medios. Tras el comentario, soltó en llanto. Cuando sostuvieron la relación, Luis de Llano tenía 39 años.

Yordi... te faltó empatía

Sasha estaba molesta por una entrevista que el conductor Yordi Rosado tuvo con Luis de Llano. En dicha charla, según ella, se había normalizado, con una pregunta, el supuesto abuso que recibió. Esa vez, por medio de Twitter, sostuvo: Yordi, no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan, pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? Sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso? Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada de una relación ilícita .

Ayer, que las ciudades se vistieron de morado para la efeméride, Sasha, actualmente de 52 años, publicó en Twitter: En este tiempo he descubierto mucho. Por ejemplo, que no estoy sola y que quienes me creen me fortalecen, pero también que falta mucho por hacer para que la sociedad respalde a las víctimas. He tenido que enfrentar muchas cosas, como la vergüenza de haber sido abusada, la desvergüenza de un abusador que se siente intocable y la revictimización por parte de quienes cuestionan mi historia .

La ex Timbiriche, artista exclusiva de la agencia de Ocesa Seitrack, compartió sus reflexiones: Que mi silencio o el tuyo no sea su escondite. Levantar la voz no es fácil. El riesgo de sufrir más violencia y la impunidad invitan al silencio. Más víctimas estarán dispuestas a hablar a medida que construyamos una sociedad con mayor empatía, que no normalice la violencia. Cuando seamos más las que hablemos, serán menos los abusadores que puedan esconderse en el silencio... es difícil actuar, pero es doloroso no hacerlo .

Denuncia por daños morales