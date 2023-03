▲ Con su obra, Eugenia Martínez ha registrado el camino que han seguido las luchas feministas contemporáneas en México. Foto cortesía de la artista

Ahora con todas las voces que se suman al arte feminista podemos cuestionarnos por qué nos sentimos cómodos de determinada manera o incómodos para construir realidades nuevas que sean inclusivas para todos.

El historiador de arte Tonatiuh López, quien editó Negra estrella, expresó que para Temblores Publicaciones “es importante dar visibilidad a los artistas y en el libro de Eugenia se revisita y analiza su producción de hace más de 18 años, no al calor de los feminismos, sino de otros problemas que atraviesa la sociedad, como es el tema de las castas, el problema de las razas. Este volumen nos permite conocer no sólo su trabajo, sino también las luchas que otras mujeres libran desde su frente.

En el libro se desatan también conversaciones con otras mujeres que vienen de la literatura, como Clyo Mendoza, Mirna Roldán; del activismos como Ana Victoria Jiménez y Mariana García, y también participan la antropóloga Ariadna Ramonetti, así como las historiadoras de arte Karen Cordero y Mariana Rubio.

En el libro se incluyen el trabajo más temprano de Martínez, como unos retratos intervenidos de la época de la colonia, una obra titulada Las mujeres que nacieron del fuego: el antiguo Tarot de Marsella para despatriarcalizar la fortuna y un cuadro de una niña con un vestido de primera comunión.