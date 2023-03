Reyes Martínez Torrijos

La Jornada

Martes 7 de marzo de 2023

El reconocido historiador y humanista Enrique Florescano falleció ayer a los 85 años, divulgó Diego Prieto Hernández, titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Florescano fue un transmisor de saberes sobre el México prehispánico, incansable promotor cultural y profundo conocedor de historia indígena: olmeca, teotihuacana, maya y azteca, entre otras materias.

Prieto difundió en su cuenta de Twitter su pesar por el deceso del gran historiador del México de todos los tiempos, un buen amigo y un gran director del INAH y de la Dirección de Estudios Históricos. Con un abrazo cariñoso a Alejandra y a toda su familia .

Entrevistado con motivo del homenaje que se le realizó por sus 80 años en el Palacio de Bellas Artes (La Jornada, 12/7/17), Enrique Florescano dijo que el “principal problema que tenemos como país es la enseñanza, es la educación.

Opinó que “si educamos bien a nuestros niños, a nuestros jóvenes y a nuestros adultos les abrimos un camino hacia la liberación, hacia el sentido general del pensamiento; les ensanchamos el mundo y les abrimos los distintos caminos que hay para aprender a ser mujer, para aprender a ser hombre.

“Creo que me van a recordar por lo que hice. Soy un hacedor de cosas: están mis libros personales, los que edité o coedité –creo que son más de 100–, pensando en ayudar a la formación de los jóvenes, de los ciudadanos. Creo que hice una obra social, una obra cívica, para los demás, y que ese es mi legado.”

Mencionó que lo más afortunado fue escoger el trabajo que me dio mi alimentación, mis recursos para vivir materialmente, pero más que nada me dio una vida, una ruta de aventura, de vida, muy promisoria y muy aventurera; también me dio tiempo para la familia. Tengo dos hijas y tres nietas que son un encanto .

Investigador imparable

De sus 85 años, dedicó 60 a la historia, a la que nunca pensó en abandonar. Sigo investigando y leyendo todo lo que ocurre de nuevo en los campos que elijo. Eso me renueva, me refresca, me entusiasma que la investigación histórica se actualiza. Tenemos una nueva generación de extraordinarios historiadores e historiadoras .

En la última charla con este diario (11/11/23), a propósito de su abarcador libro Los orígenes del poder en Mesoamérica, Enrique Florescano abordó el proceso civilizatorio de los grandes estados mesoamericanos y de la creación de su identidad social y cultural.

El pensador e investigador explicó que el título fue resultado de un trabajo de muchos años que tiene una actualización estupenda que incluye todos los aspectos que conforman una sociedad: desde el urbanismo y la religión, hasta las artes. Considero que es el único estudio actual que presenta, de manera muy completa, todas las características del desarrollo político, social, urbano, religioso y económico de los pueblos de Mesoamérica .

El historiador nacido en San Juan de Coscomatepec, Veracruz, en 1937, se convirtió casi en una institución. Recibió el Premio Alfonso Reyes en 2021, otorgado por El Colegio de México. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Historia, Ciencias Sociales y Filosofía en 1996, entre muchos otros reconocimientos.