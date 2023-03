M

adre Patria sólo hay una, así que no ha tenido inconveniente, amorosa como es, de acoger en su pecho a cuanto hijo saqueador latinoamericano le solicita asilo, comprensión y consuelo. Sus motivos tendrá, tal vez apremiada por su perverso amigo estadunidense, inclinado a salvar al mundo con una torpeza conmovedora, más si se trata de leales colaboradores a sus intereses, sean ex presidentes, ex secretarios o ex gobernadores mediante juececitos amparadores, que lo mismo suspenden el funcionamiento de plazas de toros mal aprovechadas que descongelan jugosas cuentas bancarias de esposas y cómplices de delincuentes juzgados, no aquí, sino en la tierra del citado amigo perverso. Justicia payasa, pues.

Ante tanta impostura, mejor recordar a seres humanos que supieron apostar por la vida y el amor, indiferentes a la mediocridad que los acosó, como por ejemplo la calumniada y malmirada Antonia Bronchalo Lopesino, conocida en el medio artístico español como Lupe Sino (Sayatón, Zaragoza, 6 de marzo de 1917-Madrid, 13 de septiembre de 1959), una esbelta mujer de tez morena clara, ojos verdes, pómulos de ensueño, melena oscura y ondulada y una sonrisa para estremecer planetas, que a los 26 años cometió la temeridad de encontrar, admirar y amar a Manuel Rodríguez Manolete, y ambos el pecado de enamorarse.

Fueron sólo cuatro años de apasionada −para ellos− y escandalizante −para los demás− relación sentimental, en los que la pareja tuvo la valentía de ignorar críticas y maledicencias de parientes, taurinos y clerigalla y darle sentido a su amorosa libertad, que de algo debía servir ser el llenaplazas de la época, ídolo de multitudes y pararrayos de una dictadura. Familiares y miembros de la cuadrilla del torero a sus espaldas aludían a Antonia como la bicha, culebra o víbora.

Buena parte de la crítica taurina de allá y de aquí se empeñaba en convertir al entregado −en el ruedo y en la cama− Manolo en referente de virtudes cristianas y ejemplo de castidad, por lo que se propagó la versión de que en su lecho de muerte, con un crucifijo entre las manos colocado por Álvaro Domecq y Díez, invocó a su madre y no la presencia de Lupe, que permanecía en el cuarto contiguo.