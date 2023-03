Ana Mónica Rodríguez

Domingo 5 de marzo de 2023

En el escenario del mítico Teatro Fru Fru, a media luz, fue colocada la urna con las cenizas de Irma Serrano, custodiada por una fotografía de la misma Tigresa y con el melódico sonido de la marimba tocando La Martina, el cual después fue sustituido por el mariachi y emotivas canciones.

Este sábado, se rindió un simbólico e inusual homenaje a Irma Serrano, sin la rigidez de una ceremonia oficial, tal como fue la vida de una mujer valiente, luchadora, bravía, ingobernable, generosa, adelantada a su época y, sobre todo, con un profundo amor por México , aseguraron amigos, algunos colegas del medio artístico y conocidos quienes tomaron la palabra para despedir a la actriz y cantante, fallecida el pasado miércoles a los 89 años de edad.

En el proscenio, se observaron coronas florales, veladoras, una escultura de la Virgen de Guadalupe y una efigie dorada de una mujer, rodeada de una serpiente, también adornada con flores blancas. Al tributo organizado por Luis Felipe García Morales, sobrino nieto de la ex legisladora, llegaron el cantante José Julián, el actor Carlos Bonavides y la vedette Lyn May; además de integrantes de la comunidad gay y trans a quienes apoyó, en su momento, la mujer del emblemático lunar en la frente y ojos luminosos.

Irma no has muerto, México te ama! , Viva Irma Serrano! , fueron algunos de los gritos que se escucharon en la sala, mientras el mariachi interpretaba Amor eterno, Si nos dejan, Golondrina presumida, Urge, Cucurrucucú paloma y La Martina. Este último tema se escuchó desde temprana hora, tanto en el exterior como en el interior del recinto del Centro Histórico. Es como el himno de la señora , dijo uno de los seguidores que recordaron a la fallecida artista.

Podría contar muchas cosas, pero hay unas que no se pueden platicar porque éramos tremendas las dos; no les puedo decir lo que vivimos cuando andábamos en los palenques y estuvimos mucho tiempo en el Teatro Blanquita; la amo, la adoro y siempre va a estar en mi corazón, porque fue una persona linda y amable conmigo y con todos. Nunca la voy a dejar de recordar , expresó Lyn May, quien acudió ataviada de negro.