Merry MacMasters

Periódico La Jornada

Domingo 5 de marzo de 2023, p. 5

Mujeres visibles, mujeres en resistencia, exhibición abierta en el Museo Memoria y Tolerancia (MMT), reflexiona acerca del caso de las mujeres mayores que suelen sufrir violencia, situación que nuestra sociedad ha negado , expuso Linda Atach, directora de muestras temporales del recinto, quien además lamentó vivir en un país cada vez más insensible ante el dolor humano .

La muestra combina la experiencia estética con referencias, por ejemplo, del Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia Contra las Mujeres. La pieza central es la instalación Escuela de envejecer, de Ana Gallardo (El Rosario, Argentina, 1958), artista autodidacta, multidisciplinaria y activista, quien siempre ha trabajado el tema de la mujer y la violencia de género. En su práctica pone en la mesa discusiones que la sociedad no tiene ganas de tocar . Utiliza el arte para sanar parte de mis problemas, acompañada de los que me trae la sociedad .

Gallardo, quien vive y trabaja en México, tomó el tema de la vejez en 2004, cuando me convertí en mujer menopáusica y me di cuenta de que había algo de lo que no se habla; no sabía cómo abordar el problema . La expositora de golpe empezó a buscar a mujeres mayores con quienes hablar, entender qué pasaba en la vejez y qué me esperaba .