Martes 28 de febrero de 2023, p. 4

Una de las principales condiciones poscovid es la insuficiencia respiratoria. Los pacientes que tuvieron cuadros graves salen del hospital con un tanque de oxígeno, con el cual se quedan durante varios meses. A tres años del inicio de la pandemia, los investigadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) han logrado despejar algunas incógnitas, como que el daño en los pulmones causado por el virus SARS-CoV-2 se revierte en la mayoría de los casos.

Fue un alivio, señala Ivette Buendía, titular del Laboratorio de Investigación Traslacional en Envejecimiento y Fibrosis Pulmonar, porque al principio se pensaba que los pacientes quedarían con dificultad respiratoria de por vida o, más aún, que empeorarían con el paso del tiempo.

Se llegó a pensar que la afectación del órgano se convertiría en fibrosis pulmonar, un padecimiento irreversible. Y es que, explicó la investigadora, en las imágenes de tomografía se observaba que el intersticio –red de colágeno que da forma al pulmón y se ve como una red de hilo nylon muy delgado– se engrosaba. Pasaba de hilo a estambre y en algunos casos se veía del ancho de un cordón.

No obstante, la imagen no coincidía con el conocimiento que se tiene del funcionamiento pulmonar y del comportamiento de la fibrosis. No entendíamos cómo podía ser tan rápido y tan grande el daño .

Las dudas se fueron resolviendo en la clínica poscovid que creó el INER para dar seguimiento a los sobrevivientes. Buendía recordó que en este instituto se atendió a las personas en condición de gravedad extrema. La mayoría llegaba directo a la intubación.

En la nueva clínica hubo necesidad de contar con otros especialistas: neurólogos, cardiólogos, endocrinólogos, geriatras, nutriólogos, sicólogos, siquiatras. Todos se instalaron en el área de otorrinolaringología, entonces a cargo del doctor Armando Castorena.