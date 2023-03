“También están las máscaras ‘de gala’, que uso cuando me presento en las actividades de algunas fundaciones cuando regalan juguetes a niños hospitalizados en Día de Reyes. Esa es una de las experiencias más agradables que me ha hecho vivir la lucha libre: ver la emoción de los pequeños al vernos, a quienes les digo que ellos son los auténticos luchadores por estar combatiendo una dura enfermedad.”

Esas son las ventajas y posibilidades infinitas de la máscara, y añade: “Te puedes convertir en quien quieras. Cuando me pongo mi máscara, cambio, me adentro en el personaje, y eso lo he logrado gracias a los buenos profesores de lucha libre que tuve, que me hicieron aprender a respetar en lo que me convierto cuando uso una máscara.

“No es como ponerte unas gafas oscuras y seguir siendo tú. Hay que transformarse, como hacía el muy respetable Perro Aguayo. Cuando soy Mkatozko, soy rudo; con Glotón hay otro tipo de trabajo, porque se trata de un animalito pequeño, solitario, que se enfrenta a luchadores grandes, y se da a respetar.

“Tengo otro que se llama Kit Certero, que hice con una máscara de los años 70 u 80 que me regaló un luchador de antaño. Esa máscara tiene un arco en lo que es el antifaz, y la figura de una planta, el romero. Los ojos no tienen marco, y sólo lleva dos colores.

“La máscara de Glotón se asemeja a un mapache, y lleva una cruz en la frente, la cual decidí poner cuanto sufrí la pérdida de un familiar cercano. Así es como se van transformando también las máscaras de los compañeros, al añadirles las iniciales de sus hijos o algún símbolo de algo que les gusta.

En la lucha libre te casas con un personaje cuando ya hay un contrato de por medio, en el cual muchas veces se estipula que no puedes modificar tu imagen. Hay muchas empresas muy buenas; sin embargo, los luchadores independientes tenemos más libertad para crear y transfigurarnos.

Un día, Mkatozko/Glotón/Kit Certero tuvo una hermosa máscara blanca que le dio varios triunfos. Se prometió que nunca la vendería y cuidaría que en las luchas nadie se la rompiera ni quitara.

“Pero al terminar una función, se me acercó una pequeña a pedirme una foto, y me dijo: ‘de todos los luchadores que se subieron al ring tú eres el mejor porque pareces un ángel; me gustaría tener tu máscara’. Le respondí que me esperara un momento, me metí al camerino para ponerme otra máscara debajo de la blanca, porque de eso se trata respetar al personaje. Fui con ella, me la quité y así fue como mi máscara favorita la tiene una nena”, concluyó el luchador, quien quizás en estos momentos pasa desapercibido en un taller mecánico, esperando el siguiente fin de semana donde será el más valiente, el más feroz, el más osado titán volador.