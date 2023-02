Aseveró que se trató de una movilización que tuvo como pantalla el plan B, “pero lo cierto es que no es una marcha de la ciudadanía, es una manifestación de la derecha en contra de la transformación que se está viviendo a nivel nacional, en 22 estados y en un sinfín de municipios. Ese es el fondo, lo demás es la excusa. Gritan: ‘El INE no se toca’; pero en realidad piensan: ‘García Luna y Felipe Calderón no se tocan’, ‘la corrupción no se toca’, ‘el influyentismo no se toca’”.

Apuntó que la oposición se equivoca al subestimar a los mexicanos y creer que no tienen criterio, pero la sociedad está convencida de que no se puede volver al régimen de privilegios.

Delgado señaló, sin embargo, que en el país se pueden dar todas las expresiones.