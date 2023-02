Armando G. Tejeda

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 27 de febrero de 2023, p. 5

Madrid. Alrededor de 99 mil pesonas han fallecido víctimas del covid-19, señalan las estadísticas oficiales del Ministerio de Sanidad, si bien esa cifra podría llegar hasta 170 mil, según otros informes científicos. Pero si hay una zona oscura que llena de indignación a miles de ciudadanos es la falta de información sobre lo que ocurrió en las residencias de ancianos, donde se calcula que fallecieron cerca de 35 mil personas aquejadas por el virus y muchas no recibieron ningún tipo de asistencia sanitaria, entre otros motivos porque fueron relegados por el propio sistema público.

Incluso se habló de una circular del gobierno madrileño, presidido por la derechista Isabel Díaz Ayuso, en la que se recomendaba no darle prioridad a los mayores en residencias.

Mercedes Huerta es familiar de una de las personas que murieron en las residencias. Ella, como tantos otros, pedían información y se las negaban, intentaban ir a visitar a sus seres queridos y no se les permitía ni siquiera acercarse a la puerta, y cuando reclamaron una explicación por la repentina muerte de sus madres, padres o hermanos, les remitía un documento informativo con lenguaje burocrático y frío.

Más aún, muchos de ellos tuvieron que esperar semanas, incluso meses, para recibir los restos incinerados de sus familiares. Me he sentido abandonada, decepcionada y algo que no podré entender nunca: cómo una sociedad puede participar en una masacre de estas características, única en la democracia, y que aún nadie haya tomado medidas para que se haga justicia y, sobre todo, para que nunca más se vuelva a repetir , dice Mercedes Huerta.

De los 35 mil fallecidos en las residencias de ancianos la mayoría se concentraron en las autonomías con más densidad de población y que tenían un porcentaje más alto de personas mayores. Es decir, el goteo de muertes en los asilos se registró de manera masiva en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, Andalucía, Aragón y Navarra. Pero las muertes en estos sitios y con más o menos el mismo oscurantismo se registraron en todo el país, lo que hace sospechar a los familiares de los afectados que hubo una directriz subrepticia con la que se relegaba a los ancianos frente a los ciudadanos más jóvenes o más sanos.

Para esclarecer hechos que todavía permanecen en la oscuridad, centenares de familiares afectados crearon la Plataforma Verdad y Justicia, con la que reclaman en las calles y en las instituciones se esclarezcan los hechos, que se les de una explicación convincente sobre los protocolos que se activaron durante aquellos días, sobre todo durante los primeros tres o cuatro meses, cuando había más descontrol y falta de información.