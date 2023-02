Detalló que las pequeñas historias en el libro están expresadas en diferentes capas de tiempo. El tiempo que prevalece es el más abstracto de todos, el tiempo interior. Donde caben todos los tiempos; incluso, el que no ha pasado .

Por algo es tan emblemática tantos años después, porque Proust revela de una manera, al mismo tiempo sencilla y compleja, la recuperación involuntaria de un recuerdo, producida por contacto sensorial. Es increíble. El fenómeno me interesa en sí mismo.

Destacó que la literatura tiene instrumentos maravillosos que no poseen otras disciplinas artísticas .

▲ Para la escritora de origen búlgaro, la literatura cuenta con instrumentos maravillosos que no tienen otras disciplinas artísticas . Foto cortesía de la entrevistada

La autora añadió que León de lidia “es una novela de memorias escrita en primera persona, que genera en el lector la idea de que el narrador y el autor son la misma persona siempre, pero jamás se da el nombre de la narradora, como tampoco en Tela de sevoya. La primera persona tiene limitaciones, tiene dificultades y un encanto muy seductor”.

Relató que la memoria no es tanto el tema del libro, pues también hay muchas otras cosas que no fueron vividas, sino imaginadas, o en las que está trenzada la imaginación. Hay memoria inventada, aunque parezca un término contradictorio, pero existe eso .

Puso de ejemplo la existencia concreta de Tante Blanche, sobre quien construyó un personaje de ficción. “Se le llama en el libro ‘la madame Bovary de Bulgaria’: una mujer que va a contracorriente, es juzgada por su entorno, es silenciosa y lectora. Seguramente le dolía esa condición solitaria de ser tan única, pero al final hizo lo que le dio la gana en el siglo XIX”.

La ganadora del Premio Xavier Villaurrutia 2012 añadió: “¿A quién le importa mi vida? ¿A quién carajos le importa la vida de un escritor? No tiene la menor importancia lo que a mí me ha pasado, sino que en mi relato estoy hablando de ti, aunque no hayas tenido nada que ver con Bulgaria, que puedas reconocer, más allá de tu identidad, algo tan complejo y diverso como la condición humana.

“Lo que rifa son las emociones que se desprenden de estas historias, con minúscula y con mayúscula; es decir, cuenta sobre la Shoa (persecución y aniquilación de judíos por el gobierno nazi), y la tremenda expulsión de la comunidad judía de España. Digo tremenda porque soy un admiradora absoluta de Francisco de Quevedo y me mueve mucho encontrarme un texto tan terrible, que se comparte en el libro, escrito de su puño y letra.

“Disfruté mucho escribir ese fragmento sobre Thomas Mann y La montaña mágica o sobre el primer consultorio que tuvo Sigmund Freud durante el esplendor y la decadencia del imperio austrohúngaro”, ubicado en el edifico construido en el sitio donde antes un teatro se quemó con el público dentro.