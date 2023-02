Pero lo que terminaría por catapultar la carrera de Welch sería su participación en Un millón de años aC. A pesar de sólo contar con tres líneas de diálogo, Loana, su personaje, y su icónico bikini de piel se convirtieron en la imagen principal de la cinta, apareciendo en un póster que trascendería el tiempo y a la propia película. En la publicidad, se anunciaba la participación de la actriz: “See Raquel Welch In Mankind’s First Bikini!” ( ¡Vea a Raquel Welch usando el primer bikini de la humanidad! ).

▲ En imagen de 2013, Welch llega a la ceremonia de los premios Governor, en Hollywood. Foto Afp

Welch siguió haciendo películas durante los años 60 y 70, destacando en títulos como La dama en cemento, en la que compartió cuadro con Frank Sinatra. Otros de sus filmes más recordados son Fathom, donde encarna a una paracaidista; Un Fausto moderno, en la que interpreta el pecado de la lujuria; Cien rifles, western, donde hace el papel de una indígena revolucionaria; y Hannie Caulder, filme en el que protagoniza a una vengadora que aprende a utilizar armas y que inspiró a Quentin Tarantino para Kill Bill.

En 1974 obtuvo su primer y único Globo de Oro a la mejor actriz en la categoría de comedia o musical, por su participación en Los tres mosqueteros, de Richard Lester. Años más tarde, volvió a estar nominada al premio, pero en la categoría de mejor actriz de miniserie o telefilme por la película Right to die!, de 1987, pero no resultó ganadora. En los 90 también hizo apariciones en series de televisión, como en Sabrina, la bruja adolescente, y como ella misma en la Seinfeld.

Además de James Welch, con quien tuvo dos hijos, estuvo casada con Patrick Curtus, su representante; Andre Weinfeld, y Richard Palmer. También trató de escapar a la etiqueta de sex symbol, rechazando toda propuesta para filmar escenas de desnudo que le hacían productores y directores.

Si bien no lamentaba su carrera, contó alguna vez a la Ap que tenía sentimientos encontrados sobre su estatus de símbolo sexual. Estaba limitada, pero la verdad es que como mi apariencia era algo exótica, nunca me iban a seleccionar en s los papeles que me hubiera gustado hacer .

Sus últimos trabajos fueron en 2017. En cine apareció en Cómo ser un latin lover, al lado de los mexicanos Eugenio Derbez y Salma Hayek, y en la miniserie canadiense de televisión Date my Dad.