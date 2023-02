–La frase Pierce The Veil la escuché por primera vez cuando estaba en la universidad, en una clase de sociología y la maestra la dijo en el contexto corporativo y significa que cuando algo está mal y vas a la raíz del problema para solventarlo. Yo lo tomé más por el lado de una situación de vida, cuando estás pasando por un problema o una suceso complicado, vas a la raíz del problema y lo arreglas. Más adelante en nuestra carrera supimos que también era un término religioso (se usa para describir una situación en la que se devela algún secreto), aunque no es lo que representa para nosotros.

El trío regresará a México este año, una década después de su gira pasada. Tienen fechas en Monterrey, Nuevo León, en el Festival Pa’l Norte; en Guadalajara, Jalisco, y en el velódromo de la Ciudad de México. Llega con disco nuevo, el cuarto de larga duración en su carrera, llamado The Jaws of Life, del cual dejó claro que están orgullosos, sobre todo porque el grupo estuvo dormido durante la pandemia. “Estamos muy agradecidos de poner nuestra música ahí afuera para que la gente la escuche, eso nos ofrece una nueva perspectiva de lo que hacemos y lo que significa estar en una banda.

Pero no es lo único que hace referencia a su origen, al preguntarle cómo catalogaría a su banda dentro de la industria, sobre todo porque se le ha calificado desde emo hasta poshardcore, Vic Fuentes, entre risas, explicó: Siempre le decimos a la gente que nuestro estilo musical es mexicore, no emos .

Pierce The Veil es una banda oriunda de San Diego formada por los hermanos Vic, guitara y voz, y Mike Fuentes, quien ya no está en la formación. Ahora acompañan a Vic Tony Perry, en la guitarra líder, Jaime Preciado, en el bajo y Lionel Robinson, en la batería. Regresa a México con nuevo disco, que lanza hoy.

El lanzamiento de The Jaws of Life coincide con el cumpleaños 40 de Vic y ocurre tres días después del nacimiento de su primera hija. Ya no se siente tan joven pero definitivamente no es un veterano que haya crecido cuando el producto físico, ya fuera disco de vinil o cedé eran la norma. Sobre todo su banda se desarrolló en la época digital. Con eso en mente, se le preguntó: ¿Por qué apostar por material físico?

–Porque para todos en la banda es importante; el vinil es relevante aún en nuestros días, porque la gente quiere tener el artículo coleccionable que pueden escuchar de principio a fin, pues parte del chiste del producto físico es que no vas saltándote las canciones, es una escucha completa que te ofrece una sensación de propiedad y de conexión con el disco. En mi opinión, lo que compras es una pieza de arte y en el momento que lo tienes en tus manos te vuelves dueño de ese artículo y te sientes orgulloso, embellece tu colección y lo celebras oyéndolo completo, que es la manera en que debería ser.

Listas de popularidad

La de Pierce The Veil ha sido una carrera destacada. Ha encabezados dos veces las listas Top Rock Albums, Alternative Albums y Hard Rock Albums de Billboard. Una década después de su lanzamiento, King for a Day, disco que por cierto logró ventas de platino, saltó al número uno en la lista de streaming de hard rock de Billboard, impulsado en buena medida por el hashtag viral #KingForADay en TikTok. A pesar de que cuentan con dos sencillos y un disco con certificación de oro, no sería raro ver que alcancen nuevos hitos para su carrera porque sus fans de siempre hoy tienen la misma edad que ellos, y algunos tendrán hijos o sobrinos a los cuales querrán compartir su gusto por la banda y, por qué no, mantenerla vigente. Después de todo es música llena de emociones, cruda y directa, del tipo que no requiere dedicarle mucho tiempo de análisis porque conecta con su audiencia de manera más primitiva, y eso es un cualidad que suele atraer público.

The Jaws of Life fue producido por Paul Meany y mezclado por Adam Hawkins. Las letras mantienen la tradición de Fuentes de mostrarse brutalmente honesto y si bien Pierce The Veil tiene su nombre bien establecido en su género, todo comienza con las canciones, y en este disco hay varias que mantendrán el fuego de la banda encendido por un buen timpo.