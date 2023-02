Premiada con nueve Grammys, Rihanna ha colocado 14 temas en el primer puesto de la lista Hot 100 de Billboard, incluyendo We Found Love, Work, Umbrella y Disturbia.

Al final de cuentas, si fracasa o es un éxito mi nombre estará en ello. Así que me involucro en cada aspecto de lo que hago , destacó.

El nuevo patrocinador del espectáculo de medio tiempo, Apple Music, realizó un acto moderado ayer en el que la periodista Nadeska Alexis fue la única que le pudo hacer preguntas a Rihanna.

El astro country Chris Stapleton interpretará el himno nacional, mientras la leyenda del R&B Babyface entonará America the Beautiful. La actriz y cantante Sheryl Lee Ralph entonará Lift Every Voice and Sing. Cuando les preguntaron a qué equipo le iban, Ralph indicó que apoyaba a los Eagles, mientras Stapleton y Babyface dijeron que respaldaban a Rihanna.