Juan Ibarra

Periódico La Jornada

Viernes 10 de febrero de 2023, p. a11

La panza del Tepozteco es una obra especial para los lectores de José Agustín y ocupa un lugar privilegiado en la vida de sus hijos. Además de ser la única novela escrita por el autor de la Onda dedicada a un público juvenil, también fue hecha en colaboración con uno de ellos, Agustín Ramírez Bermúdez Tino, cuando tenía 16 años. La tarea del adolescente había sido la de acompañar la fantástica historia de dioses mexicas con sus ilustraciones.

Fue un gozo rebotar a esos tiempos. La primera vez que lo ilustré, con los dibujillos en blanco y negro muy sencillos, fue en 92, cuando salió la novela. Mi jefe me invitó , contó en entrevista el ilustrador. Es un vínculo personal con mi jefe. Un apoyo que él me dio y que, para mí, fue muy importante, me conmovió que él quisiera impulsarme, motivarme para que me dedicara a las artes , señaló.

Esa fue la primera vez que colaboró con José Agustín, aunque más tarde trabajaría en otras ocasiones con el escritor y seguiría elaborando ilustraciones para algunas editoriales. Las imágenes con que acompañó a La panza del Tepozteco fueron resultado del constante contacto que fomentó el escritor con sus hijos, además de su propio interés por el mundo prehispánico.

Al revisar entre los libros de mi padre, enciclopedias, en cualquier libro que yo hallaba que tuviera referencias visuales de la iconografía o fotografías del arte azteca, su arquitectura, su escultura o los códices , describió Tino su preparación.

Luego de tres décadas, una edición conmemorativa de la obra de su padre ha permitido al ilustrador revisitar su trabajo. Estaban chistositos mis dibujos, había algunos salvables y tratamos de rescatarlos. En la nueva edición los retoqué por computadora , señaló Tino, quien ya antes había tenido la intención de rendir un homenaje al libro.

Quise hacer un homenaje

Sostuvo: “Ya había intentado hacer esto, como cinco años antes. Dije: ‘ya cumple 25 años La panza del Tepozteco’, y le propuse esto a mi hermano Andrés. La editorial donde trabaja es la que tiene los derechos de todas las obras de mi padre, casi todas. Yo quería hacer un libro ilustrado, me comentó que Random House no hacía ese tipo de libros. Me remitió a Sexto Piso, lo intentamos. Luego, para no tener problemas de derechos, iba a ser un cómic, una novela gráfica”, explicó Ramírez Bermúdez.

Sin embargo, el proyecto no llegó a concretarse sino hasta cinco años después a cargo de otra editorial. Entre los cambios más destacados que sufrió la obra están las modificaciones que Tino hizo a la parte visual. “Traté de que la acompañaran un poquito más, metimos más ilustraciones. El enfoque en los dioses, mi padre me pidió que no fueran imágenes literales, desde aquel entonces me dijo: ‘No ilustres al pie de la letra lo que yo estoy escribiendo’, de modo que por eso no aparecen los niños”, describió.