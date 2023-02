Néstor Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Martes 7 de febrero de 2023, p. 4

Tras señalar que sus opositores quisieran que se confrontara con Cuauhtémoc Cárdenas, el presidente Andrés Manuel López Obrador recalcó que no se peleará con el ex candidato presidencial y, aunque insistió en que tienen diferencias, descartó que haya expresado una ruda respuesta sobre él, “porque decir ‘adversario’ no es decir ‘enemigo’. Adversario tiene que ver cuando ya no hay una coincidencia política”.

La semana pasada, al anunciarse la creación del grupo Mexicolectivo, en el que participó Cárdenas en alguna de sus etapas de preparación, el mandatario sostuvo que con ello se convertía en un adversario político. Ayer, apuntó que en ese momento desconocía que el ingeniero se había deslindado de esa agrupación, pero aquí me preguntaron y yo no sabía. Y, de todas maneras, si ponemos lo que dije, lo traté de manera respetuosa .