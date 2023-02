C

arlos, o Charly para los cercanos, sustentaba su bondadosa actitud en una sensibilidad que iba de la ópera y la zarzuela a los toros, pasando por el amor y el humor, inmerso todo en un afable compromiso consigo mismo y con los demás.

Con motivo de la partida física de su padre, Paloma Casanueva Guiscafré escribe: “Domingo, ¡qué día es el domingo! Dicen que los domingos hay que estar siempre alegres, que los domingos son como un sol que irradia su gracia, que los domingos son pues la obra maestra semanal. ¡Cuánto te gustaban los domingos y cuántos buenos domingos nos regalaste! Ese domingo sería diferente, pero no por eso sería menos domingo. Ese domingo se percibía una calma; muy de mañana se palpitaba que el momento aquel llegaba. –Maestro, que ya es la hora. –¿Ya es la hora? –contestabas. –¡Pues qué temprano amaneció la tarde!

“Vi de luces el callejón, yo temblaba de miedo, tú agarrabas valor y te lanzabas al ruedo. Torero bueno te decía, dicen que ya es la hora, es tu momento de gloria, es tu faena, torero. ¡Qué tandas de naturales! Hasta el silencio te hacía el quite. ¡Qué porte, qué temple y qué arte! ‘¡Música!’, gritaba la gente, y entre la ovación y la muerte, se escuchaba un sí, el sí más importante; ¡que estaba entregando su vida al Creador el torero más valiente! La has bordado en grande, papá, ¡qué ejemplo me dejaste!

“Ya está todo dicho, pero quisiera repetirte que es por ti que tengo fe, es por ti que quiero a mis mayores y me conmuevo con los gestos nobles, es por ti que me emociona el arte, que la belleza hace vibrar mi alma y que disfruto de un buen vino o un chocolate. Es por ti que admiro la grandeza y la simpleza, que el silencio no me asusta y que me gustan las tardes de charlas alrededor de una mesa de madera. Gracias por haber calentado mis manos frías, por tu elegancia, delicadeza y ocurrencias, por enseñarme a no querer ser protagonista, y por tus miradas con las que me hablaba tu alma para darme el consejo más fino.