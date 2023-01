El documental en dos partes India: The Modi Question (India: La cuestión Modi) no ha sido divulgado en India por la BBC, pero el gobierno federal del país asiático bloqueó su distribución el fin de semana, argumentando el uso de poderes de emergencia bajo sus leyes de tecnología de la información. Twitter y YouTube acataron la solicitud y retiraron muchos enlaces al filme.

Altos líderes del partido gobernante han rechazado lo anterior, incluso a pesar de que el gobierno de Modi ha presionado regularmente a Twitter para que restrinja o prohíba contenidos que considera críticos del primer ministro o de su partido. El año pasado amenazó con arrestar al personal de esa red social en el país por su negativa a prohibir cuentas operadas por críticos, luego de que el gobierno implementó amplias reglamentaciones nuevas para las compañías de tecnología y de redes sociales.

Mientras tanto, tras la prohibición, los críticos de Twitter acusaron a la compañía de censura.

Elon Musk, director general de la red social, tuiteó a su vez ante una acusación así: La primera que he escuchado. No me es posible arreglar todos los aspectos de Twitter en todo el mundo de la noche a la mañana, y a la vez seguir dirigiendo Tesla y SpaceX, entre otras cosas .