Lunes 30 de enero de 2023, p. 7

Inteligencia actoral es una comedia de enredos de ciencia ficción escrita por el dramaturgo Flavio González Mello, en la que, por medio de un singular equívoco entre lo que es la inteligencia artificial y la creatividad actoral, se propone cuestionar si en un futuro los actores podrán ser sustituidos por robots, seria posibilidad , que, de acuerdo con el autor, puede ser una realidad que no esté muy lejana .

El estreno de la puesta en escena será el 9 de febrero en el Teatro del Centro Cultural Helénico.

La historia gira en torno a Paco Ramos, famoso actor que está a 10 días de escenificar una versión de Hamlet, cuando recibe una imprevista propuesta para filmar una película en Hollywood, la cual no puede rechazar, por lo que el director y el actor se confabulan para utilizar un robot suplente que protagonice la pieza shakesperiana, con la idea de que el público y los miembros del elenco no se enteren quién es el original y quién es la copia. ¿Humano o androide? He ahí el dilema .

Emociones de un androide

Para González Mello, autor de obras como 1822, el año que fuimos Imperio, Lascurain o la brevedad del poder y Olimpia 68, en su propuesta escénica más reciente la idea es plantear dos preguntas: ¿qué pasa en la cabeza de un actor, que le permite convertirse en otro personaje?, y la otra cuestión, que tiene que ver con la naturaleza y condición humana es: ¿qué tan capaces somos, como espectadores, de distinguir al ente artificial del de carne y hueso? ¿Es posible hacer creer a los espectadores que las emociones son reales, aunque el actor no lo sea?

Esas son las premisas de esta comedia de enredos de ciencia ficción, en la que se conjugan la idea de una inteligencia artificial, dentro de un tradicional y convencional espacio teatral, explicó el dramaturgo en charla con La Jornada.