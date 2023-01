Me da pena decirlo pero el sector de la cultura en la tierra del presidente López Obrador está abandonado. El Teatro Esperanza Iris es un elefante blanco que, como le gusta decir a AMLO, tiene que ser empujado para que camine y sólo se usa para algunas graduaciones de colegios privados y obras comerciales. La actividad editorial es casi nula, las bibliotecas han sido saquedas y vendidos los libros como papel viejo. Existe una orquesta filarmónica que tiene su sede en Xalapa, Veracruz, con integrantes, supuestamente tabasqueños, pero en la localidad no hay escuelas de música formativas para ese nivel. El folclor nuestro está abandonado, no hay escuelas de música tradicional de marimba o tamborileros; la dramaturgia ha desaparecido, las artes plásticas no son promovidas y muchos de los artistas prominentes han abandonado el estado, como es el caso del pintor cardenense Darío Villasís quien se mudó a Mérida, Yucatán, donde está triunfando .

Lugui Osorio, escritora, música y promotora cultural, a quien entrevisté aparte sobre el mismo tema, coincide con Erwin: “En materia de cultura, en Tabasco nada funciona, todo está a la deriva. Sería largo describir el abandono del quehacer cultural institucional en manos de un fifí, corrupto y desinteresado. Este personero del gobernador no tiene cercanía con el gremio artístico. Hace declaraciones lamentables y no se ve por ningún lado el trabajo, la promoción, la incentivación al artista.

Los museos sin movimiento, ni promoción.

En el teatro no se presenta nada local, ni de fuera, y lo que se da no es de calidad. Las escuelas son un desastre. Como ejemplo te diré que tres institutos de arte de la ahora secretaría están hacinados en un solo espacio. La Casa Mora (otrora casa del escritor) ahora es la Casa del Artesano, y está cerrada. Las de danza y música que estaban en El Agora dejaron de dar atención sin ninguna explicación.

“En Tabasco el gobierno está mal, desfraudó a quienes realmente esperábamos un cambio. Los chapulines asaltaron la administración, la inconformidad (y la ambición de poder) han formado dos corrientes en Morena.