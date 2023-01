C

inco policías de Memphis, Tenesi, detuvieron el 7 de enero al afroestadunidense Tyre Nichols por una supuesta infracción de tránsito. Tras sacarlo de su vehículo, le rociaron gas pimienta y lo atacaron con una pistola eléctrica. Al verse indefenso, el hombre de 29 años intentó huir, pero fue capturado y golpeado durante tres minutos, las heridas fueron de tal magnitud que le causaron la muerte tres días después. La divulgación de varios videos donde se observa, sin margen de duda, que se trató de un asesinato, porque la víctima en ningún momento representó un peligro para los uniformados, y que ni siquiera había un motivo para detenerlo, levantó una nueva ola de indignación nacional en Estados Unidos, con protestas en varias ciudades ante la irrefrenable brutalidad policial.

En tanto, el ex presidente Donald Trump comenzó su campaña para obtener la nominación del Partido Republicano en la lucha por la Casa Blanca en 2024 el mismo día en que miles de estadunidenses salieron a manifestarse contra la violencia injustificada perpetrada por fuerzas del orden, y en particular por el componente racista de estas agresiones (casi un tercio de las personas muertas a manos de policías en 2021 eran afroestadunidenses, pese a que esta comunidad representa apenas 13 por ciento de la población). Sin atisbo de arrepentimiento o autocrítica por su conducta durante los cuatro años que ocupó el Despacho Oval y en los meses transcurridos desde que debió abandonarlo, el magnate aseguró estar más furioso que nunca . A continuación, retomó sus ataques misóginos contra la ex líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi; se lanzó contra las personas transgénero, los automóviles eléctricos, Barack Obama –su antecesor– y, por supuesto, emitió una serie de mentiras xenófobas acerca de la situación migratoria: según dijo, 15 millones de personas podrían estar cruzando la frontera sur de manera ilegal, muchas de ellas provenientes de prisiones y hospitales siquiátricos.