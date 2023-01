Sergio Raúl López

Domingo 29 de enero de 2023, p. 8

En el circuito cinematográfico mexicano, el año 2022 puede leerse como el de la vuelta del público masivo a las salas, ciertamente, pero apenas en dos terceras partes comparada con la época previa a la pandemia, esta recuperación infortunadamente aún no incluye al cine mexicano, cuyas ventas continúan estancadas y en crisis, de acuerdo al reporte de Resultados Definitivos 1º de enero al 31 de diciembre 2022, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica (Canacine).

Si bien la recaudación total ascendió a 12 mil 27 millones de pesos el año pasado, un incremento de 60.47 por ciento respecto de 2019 (7 mil 495 millones) y de 225.76 por ciento respecto de 2020 (3 mil 692 millones), justamente los dos años de la pandemia por covid, en que hubo cierre de salas y aforos limitados, resulta 38.87 puntos porcentuales menor en comparación con 2019 y su cifra récord de 19 mil 50 millones previo a la crisis sanitaria global.

En lo que respecta al número de asistentes, los 181.8 millones de boletos vendidos en 2022, representan una alza de 60 por ciento comparado con 2021 (113.6) y de 181.86 por ciento respecto a 2020 (64.5), pero menor en 48.1 puntos porcentuales de los 350 millones de 2019, aunque suficientes para devolver al país su histórico cuarto lugar mundial en el número de espectadores luego de los años de confinamiento y sólo atrás de los tres gigantes de la industria –India, China y Estados Unidos–, como había ocurrió hasta 2019, pues en 2020 fue octavo y sexto en 2021. En el ámbito de ingresos se pasó del noveno en 2019, al décimo tercero en 2020, el décimo en 2020 y el undécimo en 2022.

Audiencias a la alza

Estas cifras representan una clara tendencia a la recuperación y al alza, por lo que puede preverse que tanto las ganancias como las audiencias van a ser aún mayores, como ha venido ocurriendo desde que pasó la crisis o el pico más alto de la pandemia, en que se ha venido presentando una tendencia a la mejora , explica Tábata Vilar Villa, directora general de la Canacine.

Además puntualiza que nuestro país no sólo es el cuarto en el número de boletos vendidos sino también en el número de salas en el mundo –7 mil 537 instaladas y 7 mil 471 en operación– y con un precio accesible además, el décimo más bajo en el ámbito internacional, con un promedio de 66.1 –resultado de dividir ingresos totales entre asistentes–, pero que puede ir de 30 a 120 pesos: La recuperación que se ha venido dando pospandemia combinada con muchas salas, precios accesibles y buenas promociones, hacen que volvamos a ocupar este cuarto lugar , explica Vilar.

Baja taquilla para el cine nacional

Lamentablemente, el cine mexicano refrendó su grave crisis de público al contabilizar apenas 6.4 millones de asistentes –de 181.8 millones totales–, equivalentes a 3.52 por ciento, y de reportar ingresos por 390 millones de pesos –de 12 mil 27 millones–, mismos que representan un pobrísimo 3.24 por ciento, la proporción de la taquilla total –también llamado market share– más baja desde 2009, al menos. En 2022 fue 3.7 puntos porcentuales, cuando se reportaron 277 millones de pesos para la producción nacional (de 7 mil 495 millones totales) y en 2020 de 11.4, cuando ocurrió el cierre de las salas pero que logró 421 millones de pesos (de los 3 mil 692 millones generales).

Esta crisis no sólo económica sino de público se ha vuelto una de las grandes preocupaciones, si no es que la mayor, no sólo para la Canacine sino para la industria en general, plantea Vilar, dado que no corresponde con lo registrado 2019, en que la recaudación nacional fue de mil 767 millones de pesos, 9.2 por ciento de los 19 mil 50 millones totales o de 2013, que alcanzó mil 214 millones de pesos, 10.9 puntos porcentuales de los 11 mil 911 millones recaudados.