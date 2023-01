El pasado jueves, 19 de enero, la artista compartió 15 segundos de la canción en su perfil de Tik Tok con la parte del estribillo “I don’t need the honesty, baby lie like you love me, cover me in a dream. / I’ll be yours or fantasy. / I don’t need the honesty, baby lie like you love me. / Maybe at the end, it becomes real. (No necesito la honestidad, baby miénteme como si me quisieras, cúbreme en un sueño. Seré tuya o fantasía. No necesito la honestidad, baby miénteme como si me quisieras, quizás al final se hace realidad)”.

Recientemente, la artista volvía a dejar algunos segundos de LLYLM mientras se maquillaba. Este es el tercer single que saca, tras Despechá RMX y Besos moja2, después de haber sacado su pasado disco, Motomami, con el que ha recorrido varios puntos de España y del mundo.