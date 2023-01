Sputnik

Periódico La Jornada

Viernes 27 de enero de 2023, p. 7

La Habana. El reciente caso de abuso sexual y maltrato a mujeres protagonizado por el trovador cubano Fernando Bécquer disparó las alarmas en la isla respecto a la difusión de canciones con letras que denigran a la mujer, en temas que hacen de la vulgaridad y el lenguaje soez su carta de presentación.

En octubre pasado, el mencionado Bécquer fue declarado culpable después que varias mujeres lo acusaron de abusos sexuales en diferentes tiempos, lo que llevó a que el Tribunal Municipal de Centro Habana le aplicara una sanción de tres años y cuatro meses de libertad vigilada, sin internamiento en prisión.

Pese a la sanción, considerada benévola por diversos sectores de la sociedad, el músico publicó en redes sociales dos letras de canciones machistas y misóginas, que levantaron un fuerte debate que culminó con la revocación de su sanción previa y su traslado a prisión para cumplir la condena bajo régimen de internamiento.

La Federación de Mujeres Cubanas (FMC) denunció en un comunicado que la publicación de Bécquer ofende e irrespeta a las feministas y a todas las mujeres cubanas , y consideró tal actitud inadmisible en una sociedad que promueve el respeto y garantiza derechos a éstas.

No habrá impunidad , advirtió la principal organización femenina de Cuba, donde Fernando Bécquer no es el único músico señalado por maltratar física y espiritualmente a las mujeres.

Violencia de género

Dueño de una lírica sui generis, alejada de la poética tradicional, Bécquer fue un trovador muy popular en el ámbito universitario, aplaudido en peñas culturales y clubes nocturnos por sus letras sin artificios, en la que no pocos se sentían representados.

Sin embargo, las canciones que acabaron llevándolo tras las rejas se antojaban una burla a sus críticas, con alusión a las denuncias puntuales que le costaron una condena en primer lugar, pese al abierto respaldo de otros trovadores.