Viernes 27 de enero de 2023, p. 6

Músicos de David Bowie fueron reunidos para grabar un disco homenaje al cantautor británico, inspirado por Aurelio Voltaire, personaje dark, oscuro, gótico... que también es sonriente, divertido, festivo. En él está ese matrimonio del cielo con el infierno (recordando al poeta William Blake).

Voltaire decidió grabar un álbum a partir de la película Labyrinth (Laberinto), no sólo como un homenaje a Bowie, también por la trama, algo que no es ajeno a su mundo. Señaló que la idea inicial fue hacer una secuela de la cinta, sólo que de forma fantástica se construyó una obra inesperada, pues logró reunir a 15 músicos que tocaron con el entrañable Ziggy Stardust, algo que ni en sueños pensó y se dio de forma orgánica, pues primero invitó al pianista que tocó en The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, en 1972, hasta el saxofonista que participó en Black Star, el último disco del británico.

Invitados en cadena

Fue curioso cómo se dio esta cadena de invitados. Llamó a grabar al baterista Sterling Campbell (Cyndi Lauper, Duran Duran, Soul Asylum, Cerati, entre otros), él recomendó a la talentosa bajista Gail Ann Dorsey; a su vez, ella sugirió a Earl Slick, destacado guitarrista que tiene colaboraciones con Bowie, Lennon, David Coverdale y Robert Smith, entre otros. Así llegaron en este oleaje Mike Garson, Mark Plati (productor y músico) y otros 11 músicos que acompañaron al Starman. Voltaire bromeó sobre esta unión e hizo una analogía con el juego de rol Calabozos y dragones.

The Black Labyrinth también luce en los créditos a Mia Asano, talentosa violinista y actriz, que es muy popular en Tiktok (cuenta con más de millón y medio de seguidores). Ginny Di, intérprete, cosplayer y YouTuber, es la cantante de Calabozos y dragones, también forma parte del disco, al igual que Mayumi Toyoda (novia del músico), ex vocalista de Los de Abajo y Tijuana No, entre otras bandas mexicanas. Músicos de My Chemical Romance, Trans-Siberian Orchestra, The Cog Is Dead, y Frenchy & The Pun son parte de esta obra, que comprende 20 temas en un álbum doble.