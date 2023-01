Ángel Vargas

Periódico La Jornada

Viernes 27 de enero de 2023, p. 4

La luz y la sombra, así como el afán de materializar el tiempo, conforman los elementos de los que se vale el español Pablo Armesto para desarrollar su trabajo artístico. Son esculturas lumínicas que se desprenden del binomio arte-ciencia, y cuyo propósito es reflexionar sobre la complejidad del mundo contemporáneo y la huella que estamos dejando sobre éste .

Nacido en 1970 por accidente en Schaffhausen, Suiza, de padres asturianos, el artista prepara in situ la que será su primera exposición individual en México, ¿Y si mañana sale el sol?, que se presentará del 7 de febrero al 15 de abril en la galería Proyecto H (Guadalajara 88, colonia Roma Norte).

Al mismo tiempo, acondiciona la pieza cinemática de gran formato con la que participará en Zona Maco, del 8 al 12 de febrero, al lado de otros nueve artistas representados asimismo por esa galería –la cual tiene también sede en Madrid, España–, entre ellos sus compatriotas Isabel Alonso Vega, Juan Garaizabal, Xavier Mascaró, el inglés Patrick Hughes, el venezolano Rafael Barrios y los mexicanos Gabriel Macotela, Jorge Yazpik y José González Veites.

Mis obras son muy viscerales, provocan mucho emocionalmente: o enamoran a simple vista y obligan a profundizar en lecturas desde filosóficas hasta místicas o de plano pueden no entenderse, porque también es un discurso muy novedoso , explica el creador en entrevista.

Están en la vanguardia, con tecnología, hay algoritmos, programación, muchos elementos que quedan escondidos; entonces, eso también provoca, aunque no puede entenderse a veces. Al final, lo que busco con mi obra es que no deje impasible al espectador. Eso es lo que me interesa, que provoque, para bien o para mal.

Con estudios de ingeniería, carrera que dejó para dedicarse al arte, en un inicio dentro del grabado, el estampado y el diseño gráfico, Pablo Armesto ha centrado su propuesta escultórica en experimentar la conexión entre la luz y la tecnología, así como entre las matemáticas y la poesía.