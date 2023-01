Luego de aclarar que este proceso es independiente del que llevó a cabo el Comité de Integridad de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón –el cual resolvió el pasado 11 de enero que Esquivel sí habría sido responsable de plagio–, las personas que hablaron con La Jornada puntualizaron que aún no hay fecha para la audiencia ni se conoce el formato en el cual se llevaría a cabo.

Calumnias y ataques

Durante la ceremonia de premiación de la Olimpiada Universitaria del Conocimiento Bachillerato 2022, el funcionario aprovechó para alertar que dichos enemigos, a quienes definió como zopilotes de la asociación rectoral , han intentado desprestigiar a la UNAM mediante calumnias y ataques injustificados .

La grandeza de la institución educativa, aseveró en medio de aplausos, no es una tesis malhabida ni los ataques cobardes de quienes nos agreden. Hay que estar muy ciegos para no ver todo lo que hace nuestra Universidad. Por eso su prestigio no viene de ahorita ni de una persona, sino de lo que hacemos todos a diario .