La Selección Oficial del 20 Festival Internacional de Cine Judío en México está integrada por filmes que han tenido exhibiciones en algunos encuentros de cine alrededor del mundo y han logrado conquistar al público. Hablemos de Hitler (The Meaning of Hitler), un documental inspirado en el bestseller de Sebastián Haffner con el mismo nombre, explora las mil posibilidades de hablar de la Segunda Guerra Mundial y el genocidio del Holocausto, pero ahora desde el análisis puntual de Adolfo Hitler, su vida, personalidad y pensamiento.

El Nadador (The Swimmer), una historia entrañable que nos llevará por la vida de Erez que experimenta la discriminación por ser parte de la comunidad LGBT en el mundo del deporte. Esta historia nos acerca un poco a la presión que los atletas de alto rendimiento viven todos los días en la búsqueda de cumplir las expectativas de sus entrenadores y en muchas ocasiones, de sus padres. Entrañable y aleccionadora, El Nadador nos enseñará la importancia de amarnos y aceptarnos tal como somos.

Más de lo que merezco (More Than I Deserve), Pinjas es hijo de Tamara, una migrante rusa que pasa todo el día trabajando para sacar adelante a su familia. El niño a punto de cumplir 13 años muestra curiosidad por hacer Bar-Mitzvah y eso lo lleva a conocer y conectar con su vecino ultraortodoxo Shimon, cosa que a su madre no le causa ni un poco de agrado.

Berenshtein, un docu-ficción basado en una historia real, nos llevará en un viaje por la vida de Leonid Berenshtein, un partisano judío que sobrevivió a la guerra y en su paso por ella, encontró el arma secreta de Hitler. Con su testimonio, el director Roman Shumonov logra la dramatización de escenas emocionantes y conmovedoras en una espectacular pieza de cine.

Y por último, FICJM toma la decisión de reprogramar dos de sus filmes más vistos e importantes: El Repostero de Berlín, donde un triángulo amoroso nos lleva en un paseo de comida y amor. Crescendo, nos invita a hablar del conflicto en Medio Oriente por medio de la música.

En cuanto al segundo Concurso de Largometraje Mexicano hay tres títulos: El otro Tom de Rodrigo Plá, Mal de ojo de Isaac Ezban y Oliverio y la piscina de Arcadi Palerm.