Presley comenzó su carrera musical en la década de 2000 con dos álbumes, To Whom It May Concern y Now What, que llegaron al top 10 de la lista de Billboard 200.

Se casó y se divorció cuatro veces, incluso con la estrella del pop Michael Jackson y el actor Nicholas Cage.

Era hija única de una de las más grandes estrellas de la música estadunidense. Tenía 9 años cuando Elvis Presley murió de insuficiencia cardiaca a los 42 años, en 1977, en Graceland. La mansión es ahora una popular atracción turística.

Elvis Presley y otros miembros de su familia están enterrados en el jardín de meditación de esa casa.

Lisa Marie Presley fue enterrada allí antes del servicio conmemorativo, junto a la tumba de su hijo, Benjamin Keough, quien murió en 2020 a los 27 años.