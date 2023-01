El tercer sitio fue para el thriller de muñecas terroríficas M3GAN, con 9.8 millones de dólares.

En cuarto lugar se situó el nuevo estreno de Sony Missing, con 9.3 millones de dólares. Storm Reid interpreta a una adolescente desesperada por encontrar a su madre (Nia Long), que desaparece durante unas vacaciones en Colombia

La quinta posición fue para A Man Called Otto, con Tom Hanks, que reunió 9 millones de dólares.

Los 10 títulos los completan: Plane con 5.3 millones; House Party, 1.8 millones; That Time I Got Reincarnated as a Slime, 1.5 millones; Pantera Negra: Wakanda por siempre, 1.4 millones, y The Whale, con 1.3 millones de dólares.