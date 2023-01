Irene Sánchez

Lunes 23 de enero de 2023

Mazatlán, Sin., El libro Casas en el cielo, presentado en el 458 aniversario de la fundación de Concordia, tiene las herramientas narrativas modernas para que cualquier persona se convierta en lectora, consideró el escritor Febronio Zataraín.

Oriundo de Concordia, donde el autor pasó su infancia entre juegos, con amigos y familiares, llegó temprano a la abarrotaba sala de cabildo del palacio municipal, donde lo esperaban decenas de personas, muchas de ellas protagonistas de su libro, que acudieron a atestiguar el regreso de quien hace años se fue a recorrer el mundo.

Febo, como se le conoce en el pueblo, mencionó: Soy narrador gracias a mi madre, a mi padre y principalmente a mi nanita, o abuela Alejandra, considerada en el pueblo narradora pública, pues agarraba las anécdotas para convertirlas en risas y carcajadas en las reuniones .

Febronio Zataraín (Concordia, 1958) contó que el nombre del libro surgió de la inocente pregunta de pequeño: ¿Cómo es el cielo? A lo que su madre respondió: “Es un llano muy verde rodeado por un río donde hay muchas vacas, chivos y cochis... Allá, mijo, nadie sufre hambre y cada quien come lo que quiere”. En el regazo su madre despertaba la imaginación y la picardía propias de la niñez.

Lectura ágil y digerible

El autor dijo que este texto fue escrito para reconocer a la gente de su lugar de origen. Empieza con la historia de su nacimiento hasta su paso por la escuela primaria, con personajes que fueron sus amigos. Se trata de una lectura ágil, digerible, en la que no empleó guiones para los diálogos, pues en el mismo párrafo están implícitos diálogo-narración, pensamientos, porque está diseñado para que las personas de su pueblo se conviertan en lectores.