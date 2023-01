César Arellano García

Periódico La Jornada

Jueves 19 de enero de 2023, p. 13

Las empresas Walmart de México y Habano 2000 SA de CV promovieron juicios de amparo contra el nuevo Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, que entró el vigor esta semana y prohíbe a tiendas de abarrotes, de conveniencia y de autoservicios exhibir al púbico cajetillas de cigarros.

Walmart interpuso el recurso el pasado 16 de enero y señaló como actos reclamados el decreto por el que se reforman, adicionan y ­derogan disposiciones del Reglamen­to de la Ley General para el Control de Tabaco, así como la prohibición de exhibir y colocar productos del tabaco en estantes, mostradores, exhibidores, entre otros, en los establecimientos y puntos de venta, que permitan al consumidor observar directamente dichos productos y, en su caso, tomarlos, con el fin de promover y alentar la compra para su consumo.

Además, impugnó la restricción para colocar o almacenar los productos de tabaco en recipientes cerrados o cajas que se encuentren encima o debajo del mostrador, en armarios o cajones cerrados que le permitan al consumidor observar indirectamente dichos productos.

La juez Celina Angélica Quintero Rico aún no admite a trámite el juicio, ya que advirtió a la empresa trasnacional que en un plazo de cinco días subsane las inconsistencias de su escrito. De no cumplir se tendrá por no presentada la demanda de amparo.