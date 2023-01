Tania Sánchez

Miércoles 18 de enero de 2023, p. 8

Su Majestad Silverio tiene música nueva. El confinamiento provocado por la pandemia de covid le indujo a empezar a hacer cosas diferentes , a experimentar, y el resultado es una nueva propuesta al lado de Caníbal –baterista–, de la cual ya publicó dos temas en plataformas: Esmalte y Satán; y que verá la luz en un disco a mediados de año.

En los casi dos años que paró la música en vivo, “aproveché para hacer este nuevo proyecto que es un dueto. Nunca había trabajado en este formato, siempre lo había hecho solo. Había realizado unas colaboraciones (como fue con Laura León, La Tesorito), pero en este caso con Caníbal empezamos a generar las rolas juntos”.

Entonces, tiene una identidad diferente a lo que suelo hacer. Caníbal toca la batería y percusiones, y la construcción de las canciones arrancó de otra manera, por tanto, el resultado es diferente; y la verdad es que tiene que ver con lo que sucedió. Creo que (en) la pandemia algunos pudimos darnos como un paréntesis para empezar a hacer ciertas cosas a ver qué pasaba, parar un poco, tener cierta perspectiva y darle la vuelta a la situación. La verdad no me puedo quejar. No fue fácil, pero ya hay música nueva para bailar , dijo el artista en entrevista telefónica.