Lunes 16 de enero de 2023

Nueva Orleans., R’Bonney Gabriel conquistó el noveno título de Miss Universo para Estados Unidos el sábado por la noche al superar a Miss Venezuela, Amanda Dudamel.

La 71 edición del certamen fue celebrada en Nueva Orleans, con 84 concursantes internacionales. Miss República Dominicana, Andreína Martínez, fue la segunda finalista.

En una noche llena de momentos emotivos y mensajes de activismo, Gabriel destacó por su aplomo en el escenario. Para asegurar su triunfo, tuvo que responder cómo trabajaría para demostrar que Miss Universo es una organización progresista y que empodera a las mujeres.

La usaría para ser una líder que transforma. Durante 13 años he usado la moda como una fuerza de cambio. En mi industria trabajo con materiales reciclados para hacer mis prendas. También he dado clases de costura a mujeres que han sobrevivido a la violencia doméstica y el tráfico de personas. Es muy importante invertir en otros, en nuestra comunidad y usar tu talento único para hacer una diferencia , sostuvo.

La joven, de 28 años, trabaja en la casa de modas sin fines de lucro Magpies & Peacocks de Houston, con la que busca usar la moda como una fuerza para el bien a través de la sostenibilidad y el impacto en las comunidades.

Otro de sus momentos destacados llegó cuando respondió qué cambiaría del concurso, que recientemente modificó las reglas para permitir que participen madres y mujeres casadas. Gabriel contestó que aumentaría el límite de edad.