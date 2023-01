La agrupación está integrada por Amy Taylor, voz; Bryce Wilson, en la batería; Dec Martens, en la guitarra, y Fergus Romer, en el bajo. Su música remite a bandas de los años 70 como Iggy Pop and The Stooges y The Damned, en diferentes medios, los integrantes han compartido sus influencias, que incluyen bandas como Minor Threat, Ceremony, AC/DC, Sleaford Mods y Dolly Parton.

La banda australiana de punk Amyl and The Sniffers confirma que ese género sigue presente dentro de la diversidad de sonidos que ofrece la industria musical actual. El cuarteto se presentará con su música estridente y letras rebeldes el 26 de enero en el Foro Indie Rocks.

En 2017 lanzó su segundo EP, Big Attaction, que incluyó el tema Balaclava Lover Boogie. Al finalizar 2018, comenzó las grabaciones de su primer álbum junto con el productor y ex baterista de la banda británica Add N to (X), Ross Orton, el cual fue lanzado en 2019.

Con ese disco, Amyl and The Sniffers salieron de gira por varios países de Europa, así como Estados Unidos, donde tocaron en reconocidos festivales de diferentes ciudades, como el SXSW, All Points East, Primavera Sound, Roskilde y por supuesto, Glastonbury.

En 2021 lanzaron su segundo álbum, Comfort to Me, que incluye temas como Guided by Angels, Security y Hertz, en los que se muestra un sonido más crudo y distorsionado. El año pasado compartieron escenario con bandas como Weezer, Fall Out Boy y Green Day durante Hella Mega Tour realizado en Europa.

Amyl and The Sniffers se presentará el 26 de enero en el recinto ubicado en Zacatecas 39, Roma Norte de la Ciudad de México; el día 27, en el C3 Stage de Guadalajara, Jalisco.