Se trata de un escenario catártico, donde se explora un momento de liberación de ideas y aceptación de tu posicionamiento en un mundo que, con una palabra u opinión, puede llevarte al escrutinio del ciberespacio. Los temores desaparecen y se rompe la burbuja de dicha realidad paliativa, sin Internet no existe , aseguró.

Cerró 2022 con el sencillo Disappeared, que formará parte de su próximo disco. El tema retrata a una sociedad actual dispuesta a cancelar a cualquier persona por no estar de acuerdo con su opinión .

En el video, dirigido por Montserrat RH, colaboran la actriz Giselle Azul y el bailarín Alessandro Anincer, con la producción de Curia Films, que también realizó otros audiovisuales con el dueto, como el de The Farthest I Can Get.

Colores oscuros

“Es un poco casual que en nuestros videos se manejen los colores oscuros; los directores con los que trabajamos siempre los utilizan, dejamos que propongan su visión; estamos contentos con la labor de Montse, interpretó muy bien nuestra canción. También han participado diferentes artistas en nuestros videos, en este caso Giselle colaboró en un par de videos, además de éste, con características muy especiales”, contó la guitarrista.

Deer MX se fundó en Hong Kong en marzo de 2018, ese mismo año estrenó su primer EP, Portraits, producido por la misma banda, y Yuchain Wang en Rooftop Studios en Taipei, Taiwán.

Un año después lanzó su primer álbum de estudio, There’s No Future, integrado por siete temas masterizados por Magnus Lindberg en Redmount Studios, en Estocolmo, Suecia.

Ha realizado giras en varios países de Asia y Europa, participado en festivales importantes de la zona asiática como Clockenflap (HK), Sònar HK (HK) y Zandari Festa (Corea).

Con este sencillo cerramos 2022. Este año lanzaremos un nuevo álbum con el que regresamos a la parte electrónica, que adoptamos desde un principio, también esperamos visitar al país el próximo verano , finalizó la cantante.

Disappeared se encuentra en todas las plataformas digitales de música y el video se puede ver por YouTube.