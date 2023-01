De acuerdo con el especialista Kamal Ahmed, la Teoría del Empujón se basa en una premisa tan simple como que, entre dos opciones, las personas escogen a menudo la más fácil sobre la más adecuada. La falta de tiempo para pensar, la costumbre o una mala toma de decisiones hacen que, aunque se nos presente un análisis de datos y hechos (por ejemplo, sobre comida saludable), es probable que sigamos escogiendo las hamburguesas y las papas fritas .

El teórico y activista Geert Lovink estudió ciencias políticas en la Universidad de Ámsterdam y recibió su doctorado en la Universidad de Melbourne. Es autor de Uncanny Networks (2002), My First Recession (2003), Social Media Abyss (2016), Organization After Social Media (2018) y Sad by Design (2019). Fundó el Institute of Network Cultures en 2004 en la Universidad de Ciencias Aplicadas de Ámsterdam. Sus proyectos más recientes se centran en experimentos de edición digital, investigación crítica de memes, encuentros híbridos participativos y precariedad en las artes.

Con entrada libre, la conferencia Sad by Design performance/Tristes por diseño se realizará el 23 de enero a las 17 horas en la galería Manuel Felguérez del Centro Multimedia del Cenart, de manera presencial, y en línea en la cuenta de Facebook de dicho centro.