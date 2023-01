Ap

Periódico La Jornada

Jueves 12 de enero de 2023, p. 9

Nueva York. Al anunciar las nominaciones a la 29 entrega de sus premios anuales, el Sindicato de Actores de la Pantalla-Federación Estadunidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG) dio honores a los elencos de Everything Everywhere All at Once y The Banshees of Inisherin, a la vez que hicieron algunos adelantos imprevistos para los Óscar.

Las candidaturas fueron anunciadas en Instagram Live por Haley Lu Richardson (The White Lotus) y Ashley Park (Emily in Paris).

Los nominados para el máximo galardón, el de mejor elenco, son Babylon, The Banshees of Inisherin, Everything Everywhere All at Once, The Fabelmans y Women Talking.

Cate Blanchett de Tár, Viola Davis de The Woman King (La mujer rey), la actriz cubano-española Ana de Armas de Blonde (Rubia), Danielle Deadwyler de Till: El crimen que lo cambió todo y Michelle Yeoh de Everything Everywhere All at Once fueron nominadas a mejor actriz.

Por mejor actor fueron candidateados Austin Butler de Elvis, Colin Farrell de The Banshees of Inisherin, Brendan Fraser de The Whale, Bill Nighy de Living y Adam Sandler de Hustle.

Los premios SAG son considerados uno de los mejores predictores para los Óscar. Es inusual que una película o actuación que no es nominada en los SAG gane un premio de la Academia. Los actores forman el porcentaje más grande de la Academia, por lo cual sus votos conllevan un mayor peso.

Por lo general, quedar fuera de las candidaturas de elenco significa que una cinta tiene pocas probabilidades de triunfar como mejor película en los Premios de la Academia. El año pasado todos los principales ganadores de los SAG, como el elenco de CODA, señales del corazón, Will Smith, Jessica Chastain, Troy Kotsur y la actriz de ascendencia puertorriqueña Ariana DeBose, repitieron sus triunfos en los Óscar.

Ganadores de Globos de Oro

Tras ganar en los Globos de Oro el martes, Los Fabelman y The Banshees of Inisherin se ven cada vez más como las principales contendientes de este año, mientras Everything Everywhere All at Once (de las más nominadas con cinco menciones en los SAG) está bastante metida en la contienda.