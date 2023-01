Cuando era adolescente la familia completa logró reunirse en Estados Unidos en 1954 y se asentó en la ciudad de Chicago. El resto de su vida recordaría no sólo su infancia, sino también la vida cotidiana en Belgrado. En 1966 fue enlistado en la armada, por lo que fue hasta 1966 que completó sus estudios en la Universidad de Nueva York, mientras trabajaba de noche para solventar el costo de la matrícula. Un año despúes publicó su primera colección de poemas con el título What the Grass Says.

▲ Charles Simic ganó en 1990 el Premio Pulitzer por el libro The World Doesn’t End. La imagen es de mayo de 2003. Foto Ap

Por su parte, el crítico Victor J. Contoski consideró el trabajo de Simic algo de la poesía más llamativa de nuestro tiempo, una poesía sorprendentemente cruda en sus conceptos, imágenes y lenguaje .

Además de ganar el Pulitzer con The World Doesn’t End, es autor de Walking the Black Cat, finalista del Premio Nacional del Libro en 1996; Unending Blues y las colecciones The Lunatic y Scribbled in the Dark.

Traducidos al español se encuentran el poemario Si le ha fallado la suerte y la colección de ensayos El flautista en el pozo, de Ediciones Cal y Arena, así como los libros Acércate y escucha, Garabateando en la oscuridad y El lunático, de Vaso Roto Ediciones. Sobre este último, publicado en 2015, el traductor Jordi Doce apuntó: se diría que todos los poemas de Simic son el mismo, la celebración de un mundo nocturno que sobrevive en equilibrio inestable, una fantasmagoría llena de claves pictóricas y cinematográficas sobre la que revuela el pájaro del humor negro .

Palomas en la madrugada

Se hacen esfuerzos

[extraordinarios

para ocultarnos las cosas, amigo

[mío

Hay quienes permanecen

[despiertos hasta la madrugada

para escudriñar sus almas.

Y quienes se desnudan unos a

[otros en cuartos oscuros.

El viejo y ruidoso elevador

nos llevó primero al helado sótano

para mostrarnos un trapo y una

[cubeta

antes de que se dignara subir otra

[vez

con un suspiro de exasperación.

Bajo el vasto cielo del alba

la ciudad yacía silenciosa ante

[nosotros.

Todo aguardaba:

las azoteas y las torres de agua,

las nubes y las volutas de vapor.

Debemos ser pacientes, nos

[dijimos,

ver si las palomas zurean y asoma

[a su ventana

la mujer que las alimenta con

[pastel de ángel,

siempre invisible,

salvo por su esbelto brazo.

¿Y quién es usted, caballero?

Apenas un viejo que arrastra los

[pies

el muñeco de ventriloquia

[de un dios

que no me ha hablado ni una sola

[vez.

Soy el de los ojos de cabra

solitaria, pastando

en la elevada pradera de una

[montaña

mientras cae la larga noche

[veraniega.

Oración al pie de la tumba

Nuestro difunto amigo odiaba los

[cielos azules,

a los predicadores que citaban la

[Biblia,

a los políticos que besaban bebés,

y a las mujeres que eran pura

[dulzura.

Le agradaban los borrachos en

[la iglesia,

las nudistas jugando voleibol,

los perros extraviados amistosos

y los pájaros que alababan el

[buen clima mientras cagaban.

