Lunes 9 de enero de 2023

Los Ángeles., La actriz Allison Williams protagoniza la película M3GAN, dirigida por el cineasta Gerard Johnstone. El filme de terror, basado en una historia de Akela Cooper y James Wan, se estrenó en los cines de Europa y Norteamérica este fin de semana.

Allison interpreta a Gemma, experta en robótica entregada por completo a su carrera profesional. “Hay cosas de mi personaje que me resultan familiares, como su devoción por lo que hace.

Estoy totalmente entregada a mi trabajo, me encanta. Quiero ser madre, pero ahora mismo no pienso en eso. Sólo quiero hacer lo que amo. Soy muy afortunada por dedicarme a lo que me apasiona , afirma la intérprete durante una entrevista.

Agrega que su compañera de reparto Violet McGraw es una niña muy talentosa y dulce. Es muy divertida e inteligente. Estoy muy entusiasmada por ver lo que sucede con su carrera. Le esperan grandes cosas , señala la protagonista de Déjame Salir.

La película presenta a M3GAN, una muñeca maravillosa de la inteligencia artificial, programada para ser la mejor compañera de los niños y la mayor aliada de los padres.

Diseñada por Gemma, una brillante experta en robótica de una compañía de juguetes, M3GAN es capaz de escuchar, observar y aprender mientras se convierte en amiga, profesora, compañera de juegos y protectora del niño al que se vincule.