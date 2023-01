Es decir, los personajes desfilan alegremente en escena y develan, a través de su ingenio, sus habilidades para sobrevivir en un mundo que los margina y los señala. La música incidental y las canciones que se escribieron ex profeso para el montaje enriquecen el discurso de los comediantes y lo acercan al público para el que está pensado.

Destacó: En el trabajo de cabaret siempre apuntamos desde una perspectiva de vivencia social y política. Los políticos son los nuevos pícaros actuales; son descarados, pues no tienen que mentir ni estafar para sobrevivir, sino para obtener poder .

Con más de 55 años de trayectoria, Tito Vasconcelos, quien se define como un ciudadano común y silvestre , continúa siendo crítico, creativo y dedicado en la formación de públicos, sobre todo de jóvenes, mediante el arte escénico, profesión de la cual, asegura, no me arrepiento de nada .

La obra tiene el concepto escenográfico, de vestuario e iluminación del propio Vasconcelos, con pintura de telón a cargo realizada por Chon Mandujano, fotografía de Jennifer González y Fernanda Olivares, así como video de Jennifer González.

Sobre su prolífica trayectoria de más de medio siglo, Tito Vasconcelos recordó: La primera vez que me trepé al escenario del Teatro del Bosque, supe que ése era mi lugar; no fue una epifanía precisamente, pero fue extraordinario .

Su inicio actoral tampoco fue bien recibido por su familia. Tuve que irme de mi casa a la vida, pues si decidía hacer eso no contaba con ellos y los dejé de ver cerca de ocho años; luego, mi madre entendió que lo que hacía lo hacía bien, que la gente me quería y respetaba .

En fin, subrayó, el teatro me ha dado todo: posición social y artística. He sido fiel al teatro, aunque éste no es fiel con nadie. Estoy donde debo estar; las artes escénicas tienen un gran compromiso desde su fundación como arte, de hablar de lo que está sucediendo, de comentar, criticar y exponer las conductas de los seres humanos, además de enseñar que existe una ética .

El cabaret, prosiguió, llegó a mi vida en la década de los 70. Fue cuando observé que no necesitaba dramaturgo ni director, sino sólo yo y las ganas de decir algo. Fue fantástico. En esa época lo hacían Juan Ibáñez, Castillo y Enrique Alonso en la recuperación de lo que después supe era la revista mexicana, antecedente muy importante del teatro-cabaret mexicano .

El poder de éste como instrumento para develar cuestiones sociales y políticas, así como de exponer temas de sexualidad ha sido para Vasconcelos una forma decir cosas interesantes e importantes en el momento en que se requiere decirlas. El cabaret desde su fundación fue una especie de crisol donde aterrizamos todos los marginales , explicó Vasconcelos, quien precisó que ha pensado en retirarse, pero apenas inició con esa despedida la cual podría tardar hasta 10 años .

De pícaros, truhanes... y actores se estrenó en la Plaza de la Danza del Centro Nacional de las Artes y se presentó en el Festival Internacional Cervantino en 2016, y desde entonces ha sido llevada a varios foros y encuentros escénicos, como en Almagro, España; Quito, Ecuador, y en la Ciudad de México.

Las funciones en el teatro Sergio Magaña, ubicado en Sor Juana Inés de la Cruz 114, colonia Santa María La Ribera, serán los jueves y viernes a las 20 horas, sábados a las 19 y domingos a las 18 horas.