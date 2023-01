Se prevé que el espectáculo dure más de dos horas e irá acompañado por un registro visual del autor de títulos legendarios como No woman, no cry, Redemption song, Don't worry be happy, Could you be loved, Is this loved, entre otros.

La intención es destacar la trascendencia hasta el presente de su obra musical y social, cuyo activismo le mereció la Medalla de la Paz otorgada por las Naciones Unidas.

Vive para ti mismo y vivirás en vano, vive para los demás y vivirás de nuevo , señaló el hombre que puso el reggae en los oídos del mundo.

Bob Marley falleció el 11 de mayo de 1981, tras ocho meses luchando sin éxito contra el cáncer, con tan solo 36 años.