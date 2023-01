“Cuando digo que enloquecí comprando la película es por el momento y a ver si no me carga la chingada. Si hubiera tenido esta oportunidad hace tres años, pronosticaría que estaría cerca de Derbez –14 millones de espectadores– tal es la fe que le tengo pero hoy es una incertidumbre y un misterio que muy pronto se resolverá: o me hundo o triunfo, no hay medias tintas”, advierte.

Un caso de censura preventiva

Cada vez que Andrés Manuel López Obrador se ha presentado a un cargo de elección popular Estrada ha votado por él, y afirma temerario que si hoy en día se repitiera la elección presidencial de 2018, volvería a cruzar la boleta a su favor. Pero su preferencia política no le impide dejar de lado la enorme decepción que la Cuarta Transformación ha causado en el mundo de la cultura y el cine, tanto por los hechos como por el contraste entre las expectativas de lo que iba a ocurrir con el Proyecto de Nación.

En su caso, especialmente porque las instituciones culturales y cinematográficas del Estado trataron de impedir que hiciera esta película al negarle los apoyos solicitados cinco ocasiones. Las dos veces que acudió al Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales (el viejo Fonca) para el desarrollo del proyecto, no resultó seleccionado. Pero lo más grave son las tres ocasiones en que le rechazaron del Estímulo Fiscal a Proyectos de Inversión en la Producción y Distribución Cinematográfica (Eficine-Producción).

La primera razón fue que en alguno de los cientos de documentos de la carpeta no aparecía su nombre completo y no había manera de probar que fuera la misma persona; el segundo rechazo fue porque uno de sus contribuyentes tenía una multa por un retraso en el SAT, pero la tercera fue peor, ya que había sido aprobado en lo cinematográfico y sólo restaba la evaluación técnico-económica, pero el consejo evaluador dictaminó que el proyecto carecía de calidad en el guion y en el equipo mismo, incluyéndolo a él.

“Es un acto de censura preventiva por parte de las autoridades culturales y cinematográficas del país, porque apostaban a que yo no pudiera hacer esta película en este sexenio. Pasa que soy el mismo güey que arma un pedo con cada presidente y el proyecto es tan ambicioso que no había manera de sacarlo sin apoyos públicos. No quiero sonar paranoico ni temerario pero las autoridades no querían que se filmara esta película, por lo menos en este sexenio, para evitarse un problema”, afirma con el ánimo encendido.

El resultado fue peor: ahora Estrada cuenta con un caso sólido y perfectamente armado para demandar tanto a la Secretaría de Cultura como al Instituto Mexicano de Cinematografía ante las autoridades de la Función Pública, del Órgano Interno de Control y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por la manipulación de los procedimientos para impedirle realizar este filme, señala.

“Lo más bizarro es que el Estado, en tiempos de Salinas, me apoyó para hacer Ámbar (1994) y Bandidos (1991); de Zedillo, La Ley de Herodes; de Fox, la crítica al neoliberalismo; incluso Calderón, con el chorrillo y el coraje que le propició, y Peña Nieto a su caricatura más demoledora, con Televisa apoyándome además con el Eficine. Así que el único gobierno que no me apoyó en mi carrera cinematográfica fue el de López Obrador; que con su pan se lo coman María Novaro y Alejandra Frausto, porque es un hecho consumado y la película ya está. Si no les pasa nada con la demanda no importa, pero quiero dejar un precedente de que al que obra mal se le pudre el tamal”, remata convencido.