Viernes 6 de enero de 2023, p. 3

La poesía de Alaíde Foppa (1913-1980) era ella, su ser más íntimo, más cercano a sí misma, más sincero , expresa Julio Solórzano Foppa, hijo mayor de quien tal vez es más conocida como activista feminista, crítica de arte o académica, que como poeta.

Con la publicación de Viento de primavera (Fondo de Cultura Económica, 2022), antología poética de Alaíde Foppa, que abarca de 1945 a 1979, vuelven a circular los poemas de quien fue desaparecida y asesinada en Guatemala durante un viaje para visitar a su madre. El libro incluye un prólogo de Elena Poniatowska, quien fue amiga de Foppa.

En Viento de primavera se reúnen los poemarios Los dedos de mi mano, Guirnalda de primavera y Elogio de mi cuerpo, entre otros. Cuando mi madre desapareció, mi abuela, Julia Falla, promovió la realización de una antología, básicamente ésta misma, con todos los libros que había publicado en Guatemala. Tuvo una edición limitada, después fue reditada por el Ministerio de Cultura de Guatemala; sin embargo, nunca se distribuyó fuera del país , apunta Solórzano Foppa.

El prólogo en realidad es un ensayo que Elena Poniatowska escribió pocos años después de la desaparición de su amiga; en el texto se siente todavía un sentimiento de dolor muy fresco. Se publicó por iniciativa del Gobierno de la Ciudad de México junto con una serie de artículos de intelectuales guatemaltecos , continúa el entrevistado.

La impropia vestidura

–¿Qué significaba la poesía para Alaíde Foppa?

–Tenía unos 14 años, estaba en un internado en Puebla, e iba a haber un concurso de declamación de poesía. Por teléfono le pedí un poema a mi madre. Me dictó uno –se incluye en el libro Las palabras y el tiempo– que me cambió la comprensión de la poesía. Dice: Temo las palabras que son la impropia vestidura donde la poesía oculta su pura desnudez.

“Dije: ‘Mamá, ¿entonces la poesía no son palabras?’ ‘No, las palabras son el vehículo’. Dije: ‘Hay poesía en el paisaje, entonces’. ‘Sí’, me contestó. Ella tenía esa manera de ir más allá de lo que escribía. La suya es una poesía abierta, de la que cada quien se apropia, interpreta y adapta a su realidad. Tenía esa capacidad de despojar de su superficialidad a las palabras. No vestir demasiado las ideas, las imágenes, sino decirlas de manera más sencilla. Para mí, era un diálogo con ella misma. Cuando emplea el término ‘ella’, se refiere a Alaíde Foppa. Mira en el espejo.”