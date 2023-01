E

l tiempo, ¿qué es? La pregunta me la formuló a bocajarro don Abelardo, un rezandero na savi, mientras descansamos en una improvisada banca, después de que él había concluido parte de su ceremonia dirigida a una mezcla de santos propios y católicos, donde también aparecían nombres de personas que, después me explicó, eran rezanderos que habían partido a otra dimensión y lo ayudaban a que los dioses escucharan sus ruegos. Era el último día del año en el calendario gregoriano y los principales, junto con las autoridades civiles, religiosas y agrarias de la comunidad San Miguel Cuevas –nuyuku, la nombran en su lengua– habían acudido al Cerro del Venado, por donde penetraron al inframundo, mientras otros de sus compañeros lo hacían por el Cerro de la Olla. Afuera, en el monte, una banda de viento tocaba mientras las personas cocinaban la parte de los animales sacrificados que no había sido ofrendada a los dioses, para degustarla entre ellos y acompañarlos a disfrutar su comida.

Su pregunta me desconcertó y don Abelardo se dio cuenta, así lo entendí cuando vi la mirada socarrona que me lanzó, acompañada de una explicación de lo que en realidad quería saber. Me dijo que la ofrenda de este año tenía el propósito de pedir a los dioses que las aguas llegaran a tiempo para que hubiera buenas cosechas, porque el maíz y el frijol han subido mucho de precio, que el carnaval viene muy pronto y no entendía quién era el que fijada los días en que debía celebrarse esta fiesta, que también es ocasión para equilibrar al mundo; que estaban muy preocupados y querían que ya terminara tanta inseguridad que se vive en la región. Por sus interrogantes entendí que lo que ellos buscaban con su ceremonia era trascender el tiempo de inseguridades de todo tipo en que viven los pueblos, para arribar a todo más tranquilo. Lo intuían, pero no estaban claros de las causas de esta situación. De ahí la importancia de su pregunta.

No respondí nada porque no tenía nada que decirle y él mismo derivó la charla hacía cosas más mundanas. La plática se interrumpió cuando le llevaron los insumos que necesitaba para continuar la ceremonia. Me puse a observarlo en silencio. Con las partes del carnero que afuera habían sacrificado, sobre un ancho recipiente, fue formando montoncitos de carne. Desde donde me encontraba los conté, eran 13, como 13 eran también los nombres de santos, católicos y propios, así como de rezanderos a los que invocaba. De inmediato llegó a mi mente lo que otro rezandero, en otros tiempos, me había explicado: que el 13 es un número de equilibrio y juntando lo cuatro treces que corresponden a los cuatro elementos que integran el mundo (agua, tierra, fuego y aire), se consigue el equilibrio del mundo, los 52 años que los antiguos concebían como el ciclo de vida. No me quedó duda, los rezanderos na savi buscaban trascender su tiempo, como en otras latitudes otros lo hacían en sus lugares apropiados.