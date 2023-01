▲ La cantante estadunidense Billie Eilish regresa a México; el 29 de marzo hará vibrar el Foro Sol de la Ciudad de México, con clásicos como Bad Guy y Happier than Ever. Foto Afp

Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de enero de 2023, p. 8

Tras olvidar el apagón musical y el impacto que hubo en la industria con la pandemia, en este 2023, los conciertos, festivales y presentaciones diversas regresan con mayor impresión para los ávidos de emociones, desde enero, con Haragán y Compañía el día 7 en el Auditorio Nacional y la esperada visita de Muse en su gira mundial Will of the People, el 22 y 23 de este mes en el Foro Sol.

En el mismo recinto de Iztacalco a lo largo del año estarán Grupo Firme (10 de febrero), que el año pasado rompió récord de asistencia en el Zócalo capitalino con 280 mil asistentes; además de Mötley Crüe y Def Leppard (18 de febrero), Billie Eilish (29 de marzo), Molotov en el cierre de su gira Estalla Molotov (12 de mayo), Imagine Dragons (17 de mayo) y The Weeknd (29 y 30 de septiembre).

También los festivales regresan para regocijo de sus respectivos públicos como el EDC, del 24 al 26 de febrero en el Autódromo Hermanos Rodríguez y el Vive Latino, que se desarrollará el 18 y 19 de marzo; el Ceremonia el 1 y 2 de abril en el Parque Bicentenario de la Ciudad de México; además del Corona Capital, del 17 al 19 de noviembre, en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Figuran el Bahidorá y el nuevo concepto llamado The World is a Vampire, que el 4 de marzo, se realizará en el Foro Sol, con The Smashing Pumpkins, Interpol, Turnstile, Peter Hook & The Light, entre otros así como el Hell&Heaven en el Foro Pegaso, del 3 al 5 de noviembre.

The Killers, Rod Stewart ...

También ha llamado la atención el regreso de Tame Impala que se presentará en el Palacio de los Deportes el 10 y 11 de marzo y The Killers tomarán el domo de cobre el primero de abril, así como Blink-182 del 28 al 31 de marzo y el legendario Rod Stewart en su gira The Hits! el 28 de abril.

Entre shows deportivos previos, la Arena Ciudad de México tendrá el sábado 21 de enero el espectáculo Legacy, con la magia y bailes del rey del pop, Michael Jackson, que harán vibrar el recinto de Azcapotzalco; GranDiosas El fenómeno 2023 y Pancho Barraza se presentarán el 27 y 28 de enero, de manera respectiva para cerrar el presente mes.