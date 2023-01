Ana Mónica Rodríguez

Periódico La Jornada

Miércoles 4 de enero de 2023, p. 7

Rafael Jorge Negrete lleva en el apellido el legado de su abuelo, el inolvidable Charro Cantor, Jorge Negrete, pero su carrera se ha forjado sin una entrada automática al medio artístico, empezando desde cero y tocando puertas.

“Muchas personas tienen cierta promoción por ser hijos o parientes de un artista famosísimo, pero con nosotros sucede algo: mi abuelo falleció hace años y los contactos no son los mismos que lo que tiene una estrella viva, pues aunque El Charro Cantor sigue vigente no tiene el poder de impulsarte, de llevarte de la mano; lo único que queda es el cariño que le tiene el público.”

El barítono, nacido en la Ciudad de México, es licenciado en Canto de Ópera por el Conservatorio Nacional de Música y como su famoso antecesor también interpreta y difunde la canción mexicana, además de que su voz se ha escuchado en foros masivos y populares, así como en espacios culturales. Entre sus recientes presentaciones, destaca la de Tenoríssimo Navideño, en el Zócalo capitalino, en diciembre pasado y, la del 25 de enero cuando encabece el recital de arte lírico Arias y Romanzas de Bravura en el patio del Alcázar del Castillo de Chapultepec.

Rafael Jorge García Negrete, retomó el tema sobre lo que implica ser nieto de una figura inmortal: “En el medio hay envidias porque asumen que eres de los privilegiados porque eres pariente de una estrella, pero nosotros hemos empezado desde cero; además en la música culta esto no tiene nada que ver, pues sólo toman como dato curioso ese parentesco, pero no te abre las puertas en ningún sentido. En el caso de la música ranchera, la gente, el pueblo sí quiere que se le recuerde, pero a mí me han dicho algo que me llega al corazón: ‘sí nos gusta que cantes los temas de tu abuelo, pero nosotros te seguimos a ti’”.

Cantante y actor

El músico, con alrededor de 20 años de trayectoria aceptó: Mi carrera no ha sido muy mediática, pero sí he tenido oportunidad de cantar en Europa, Japón, Estados Unidos, Sudamérica y, en México, he alternado la música clásica, el bel canto, con la tradicional mexicana o ranchera .

En su faceta como actor, ha protagonizado el video-home La que se fue, además de películas, comerciales, telenovelas, musicales, series documentales e intervenciones especiales en las cintas El hermano Martín, Padre Pro, Canon y Una última y nos vamos.

“Me han llamado para actuar, además en la ópera se actúa y se canta; incluso antes de la pandemia me tocó interpretar a Pedro de Alvarado, en la ópera monumental Motecuhzoma II, que tenía diálogos hablados, música y canto; yo era el malo, malísimo en este personaje de la conquista.”