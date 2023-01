Ap

Periódico La Jornada

Lunes 2 de enero de 2023, p. a11

Beverly Hills., Anita Pointer, una de cuatro hermanas cantantes que obtuvieron éxito en la música pop y la aclamación de la crítica con el grupo The Pointer Sisters, falleció el sábado a los 74 años, anunció su agente.

La ganadora del Grammy murió mientras estaba con sus familiares, agregó, aunque no reveló la causa del fallecimiento.

Estamos profundamente entristecidos por la pérdida de Anita, pero nos sentimos reconfortados al saber que ya está ahora con su hija Jada y sus hermanas June & Bonnie y en paz. Ella era la que nos mantuvo cerca y juntos durante tanto tiempo , señalaron su hermana Ruth, sus hermanos Aaron y Fritz y su nieta Roxie McKain Pointer en un comunicado.

La única hija de Anita Pointer, Jada, murió en 2003.

Anita, Ruth, Bonnie y June Pointer, hijas de un ministro, crecieron cantando en la iglesia de su padre en Oakland, California.

El álbum con el que el grupo debutó en 1973, titulado The Pointer Sisters, incluyó el éxito Yes, We Can Can.

Conocidas por exitosas canciones que incluyen I’m So Excited, Slow Hand, Neutron Dance y Jump (For My Love), las cantantes obtuvieron una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1994.