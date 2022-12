Javier Hernández Chelico

Especial para La Jornada

Periódico La Jornada

Sábado 31 de diciembre de 2022, p. 6

Conciertos, festivales, presentaciones en estadios, teatros, salas o pequeños foros a lo largo de 2022 fue lo que alenó al alicaído ánimo producto de la abstinencia de espectáculos en vivo durante casi dos años. Ahora, para darle un toque nostálgico y como ejercicio de historia, hacer un recorrido por los acontecimientos musicales más destacados de este año será un paseo sanador porque, como es sabido, la industria de la música en vivo sufrió una gran depresión en los pasados dos años; por fortuna, este 2022 inició con grandes expectativas las cuales a estas alturas del calendario se cumplieron y, en algunos casos, se superaron. Y en opinión de conocedores –adjetivo respetuoso y merecido en todos los casos– en los pasados meses existieron excelentes opciones para ver/escuchar rock en vivo. En este resumen se destacará lo más comentado y realizado por músicos de todas las latitudes, por productores de diferentes niveles y sobre todo, de la respuesta del gran público, protagonista real de muchos de los sucesos referidos.

Dos centenas de diyéis

El primer masivo inició el viernes 25 de febrero y entre pancartas, banderas ondeantes y una gran asistencia se instalaron seis escenarios; uno de ellos, el Kintetic Field, presumía gran búho vigilante, polivalente, el cual parecía volar y mirar desde el monumental y futurista escenario intensamente iluminado y en algunos momentos, casi a oscuras. Parte del espectáculo fueron los centenares de miles asistentes convocados por las casi dos centenas de diyéis quienes crearon la atmósfera con sonidos de psychelellic, trance, cyber punk, dubstep; así transcurrió el Electric Daisy Carnival, EDC, en la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez.

El 15 de marzo, el Foro Sol recibiría a Foo Fighters. Antes, Kill Birds, con Nina Ljeti a la cabeza dio las primeras notas, mientras el trío regio The Warning ofreció parte de su bagaje metalero como preámbulo al grito multitudinario con el cual se recibieron los primeros compases de Times Like These: Foo Fighters festejaba en este recinto el lanzamiento de su disco Medicine At Midnight y su 25 aniversario. El concierto registró un cuadro que las circunstancias volvería histórico: el baterista Taylor Hawkins cedió su lugar en los tambores a Grohl para cantar Somebody to Love y organizar cánticos con los asistentes. Hawkins falleció 10 días después durante la gira de Foo Fighters en Bogotá, Colombia.

Vive Latino y Pa’l Norte

También, el Vive Latino retomó su historial los días 19 y 20 de marzo con un cartel que incluía a la Banda MS, además de Pixies, Limp Bizkit, C. Tangana, Black Pumas, Los Fabulosos Cadillacs y también bandas mexicanas. Una de las asistentes a todos festivales es Azul Del Olmo, periodista de larga trayectoria, quien hace un apunte al respecto: El Vive Latino de este año me gustó mucho porque siento que aunque tuvo bandas anglo, regresó su espíritu latino con los Decadente y Residente . Ese mismo mes, Cold Play se presentó en Monterrey, Guadalajara y cuatro fechas en la Ciudad de México donde los británicos comprobaron el jale que tienen entre el público mexicano.

En abril, en el Parque Fundidora de Monterrey, regresó Pa’l Norte. The Strokes, The Libertines, Maroon 5 Caribou y Simple Plan serían algunos de los presentes: “El Pa’l Norte es uno de mis festivales favoritos. Si bien, este año se repitió con el de noviembre que repuso el de la pandemia, siempre es tiempo de escuchar nuestras rolas favoritas con el Cerro de la Silla de fondo. El clima, la gente y la cheve son la combinación perfecta de este acto” comenta Itzel Cruz, reportera de Foro Tv y asidua asistente a conciertos de rock. Y lo siguiente lo confirma: “Por primera vez asistí a Rock al Parque, en Bogotá, Colombia. Me sorprendió la organización de un acto gratuito con artistas internacionales. Si bien la venta oficial de chela está prohibida hay quienes se las ingenian para ingresarla y ofrecerla, pero el concierto no se salió de control y eso lo convierte en algo único por la cantidad de asistentes, la mayoría con cresta, pantalones de piel y cadenas moviendo la mata, otros de mezclilla y tenis, todos unidos por los mismos sonidos” detalla la joven periodista de Televisa.