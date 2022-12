Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Sábado 31 de diciembre de 2022, p. a10

El nombre de Pelé es sinónimo de talento y grandeza, por lo que varios jugadores han querido emularlo. Sin embargo, son pocos a quienes se les ha asignado este mote de manera oficial, entre ellos, sólo una mujer, la mexicana Alicia Vargas.

Edson Arantes do Nascimento había desatado la euforia en el Mundial de México 1970 al conquistar su tercer título y en ese mismo año las mujeres también robaron los reflectores con la primera Copa del Mundo de la categoría que se disputó en Italia.

México llegó a la Copa del Mundo Femenil con un plantel que tuvo poco respaldo, pero en la cancha sorprendió al grado de conseguir el tercer lugar del certamen. Con sus goles y velocidad, Alicia Vargas fue la sensación del Tricolor y pronto su talento fue reconocido.

“Cuando fuimos a Italia un reportero llegó buscando a la Pelé. Fui con Elvira, era la que hablaba un poco italiano porque yo no sabía a quién se referían y ella me dijo ‘tú eres la Pelé’. Fue una gran sorpresa, habían visto muy poco el futbol de nosotras y ya me llamaban de esa manera, era un comparativo muy grande”, dijo la pionera del futbol femenil.